Saràl'arbitro del big match di sabato tra, valido per la quinta giornata di Serie A. L'esperto fischietto della sezione di Roma 1 sarà coadiuvato dagli assistenti Marco Scatragli e Davide Moro, mentre il Quarto uomo sarà Antonio Giua. Al VAR Valerio Marini e Federico La Penna. La sfida all'Allianz Stadium è in programma alle 18.00. Dopo la bella vittoria in Champions League contro il PSV Eindhoven i bianconeri andranno a caccia dei tre punti anche in campionato, per riscattarsi dopo i due pareggi consecutivi con Roma ed Empoli.