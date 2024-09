Multa daper ladopo il match di sabato in casa contro ilconcluso 0-0. Come si legge nel comunicato ufficiale della Lega Serie A, il club bianconero è stato sanzionato "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere ingiustificatamente ritardato l'inizio del secondo tempo di circa tre minuti". Un "problema" di cui probabilmente nessuno o quasi si era accorto sul momento - tra le varie altre notizie dell'intervallo tra cui la sostituzione inattesa di Dusan Vlahovic, ma che è costato un'ammenda alla Vecchia Signora.