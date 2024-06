Alvaro Morata, 31 anni, sta vivendo un Europeo della maturità e della consapevolezza, assumendo un ruolo da protagonista assoluto nello spogliatoio come capitano e in campo. Recentemente, sfruttando la sua posizione di leader, ha messo l'Atletico Madrid con le spalle al muro con dichiarazioni che lasciano poco spazio all'interpretazione: "Sono pronto ad andare via. Se leggo che vogliono ingaggiare otto attaccanti allora capisco che non sono la priorità del club. Non posso restare qui e non giocare".Rimane da capire se si tratti di uno sfogo spontaneo o di una mossa calcolata. Lasta monitorando con attenzione l'evoluzione della situazione, consapevole chesarebbe felicissimo di tornare a Torino per la terza volta, dopo i periodi 2014-2016 e 2020-2022. Il giocatore spagnolo, infatti,, che parte da 5 milioni netti e aumenta con i bonus.