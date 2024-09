Perché la Juventus gioca il Mondiale per Club?

Nell'estate del 2025, salvo clamorosi colpi di scena, si disputerà la prima edizione del Mondiale per Club a 32 squadre. Tra le partecipanti vi sarà pure la Juventus che, insieme all'Inter, rappresenterà l'Italia e la Serie A al torneo mondiale. Ma perché i bianconeri possono partecipare al Mondiale per Club pur non avendo vinto la Champions League di recente?La Juventus - ovvero una delle 12 squadre europee che prenderanno parte al Mondiale -. Quindi anche se nell'ultima stagione la Juve non ha partecipato alle coppe europee, è riuscita a mantenere un punteggio superiore sia al Napoli che al Milan. Se gli azzurri si fossero qualificati ai quarti della Champions 2023/24 avrebbero preso abbastanza punti per superare la squadra bianconera, ma l'eliminazione con il Barcellona agli ottavi ha acceso il semaforo verde per i bianconeri.