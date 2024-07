Juventus, chi gioca trequartista? Le soluzioni per Thiago Motta

Adzic subito pronto

Jolly Fagioli

Yildiz trequartista

Centrocampo a tre

lascia un vuoto sulla trequarti della Juventus per le prossime amichevoli estive. Una situazione che, visto anche l'avvicinarsi del campionato, può portare ad un'accelerazione per Teun Koopmeiners, ritenuto il giocatore ideale per occupare quella casella. In attesa di nuovi sviluppi per l'olandese dell'Atalanta, vediamo quali soluzioni ha Thiago Motta in quella zona di campo.Come lo stesso Thiago Motta ha ribadito, tutti, soprattutto a centrocampo, devono essere in grado di fare tutto. Ecco perché parlare di "ruoli" può essere sbagliato soprattutto in una squadra allenata dal tecnico italo-brasiliano. E' evidente però che comunque,. Soprattutto ora che Miretti si è infortunato e sarà costretto a saltare le prime partite della nuova stagioneL'infortunio di Miretti apre le porte ancora di più a Vasilije Adzic. Il talento classe 2006, nelle prime settimane di allenamento, prima alla Continassa e poi in Germania, ha impressionato. Non solo per le qualità tecniche ma anche per la personalità e la fisicità. Il montenegrino sembra quindi già pronto per essere in pianta stabile con la prima squadra. Nell'amichevole contro il Norimberga, Adzic è stato impiegato proprio al posto di Miretti, in quella zona tra centrocampo e attacco. Thiago Motta ha già dimostrato di non avere timori a lanciare giovani. Se Adzic dimostrerà anche nelle prossime settimane di meritarsi un posto, le chance le avrà. Già a partire dalla prossima amichevole contro il Brest.Nicolò Fagioli ha le qualità per giocare un po' ovunque in mezzo al campo. Da regista (meglio se con un altro vicino), da mezzala di possesso e perché no, anche in posizione più avanzata dietro il riferimento offensivo. Lo ha già fatto in carriera e Thiago Motta potrebbe utilizzarlo all'occorrenza anche in quella posizione. Certo, l'opzione principale per il classe 2001 rimane quella di schierarlo nei "due" davanti alla difesa. In situazioni di "emergenza" però, l'allenatore sa di poter contare su di lui.Kenan Yildiz ha riabbracciato il mondo Juve questa mattina. Ha svolto le visite mediche e già in giornata si allenerà con la squadra. "In campo può fare qualsiasi ruolo da quello che ho visto. Col talento che ha, può solo migliorare e aiutare la squadra", le parole in conferenza di Thiago Motta sul turco. Ecco, non c'è bisogno di interpretazioni; Yildiz potrebbe giocare anche più centrale e non solo partendo dalla sinistra. Intanto, da oggi, il tecnico potrà finalmente lavorarci insieme.Infine, la Juventus, all'occorrenza potrebbe anche affidarsi ad un centrocampo "diverso", ovvero senza un "trequartista" ma con due mezzali pronte ad inserirsi ed andare ad occupare gli spazi. Infondo, nelle idee del tecnico più che di moduli e ruoli è giusto parlare di funzioni e compiti, che i giocatori devono essere in grado di saper alternare a seconda dei momenti e della posizione dei compagni.