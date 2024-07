L'Infortunio di Miretti



Lacontinua a lavorare alacremente sul mercato per rinforzare il proprio centrocampo. La priorità del club bianconero rimane Teun, centrocampista, obiettivo dichiarato sin dallo scorso dicembre. L'infortunio recente di Fabio Miretti ha ulteriormente accentuato la necessità di assicurarsi le prestazioni dell'olandese, considerato un tassello fondamentale per i piani della dirigenza juventina.Fabioha subito un brutto colpo: il bollettino medico del J Medical ha confermato una "frattura composta del terzo cuneiforme del piede destro". Questo infortunio costringerà il giocatore a fermarsi per almeno un mese, creando un vuoto nel ruolo di trequartista che la Juventus intende colmare con l'acquisto diTeunha concluso la stagione 2023-24 con un bottino di 15 reti, dimostrandosi un centrocampista completo, capace di abbinare quantità, qualità e gol. La Juventus vede in lui il complemento ideale per il centrocampo, un reparto che è stato già potenziato con l'arrivo diIl direttore sportivo della Juventus, Cristiano, e l'allenatore, hanno intensificato i contatti con l'Atalanta per avviare una trattativa concreta. L'obiettivo è rompere il ghiaccio con una prima offerta di circa 45 milioni di euro, compresi i bonus. L'Atalanta, dal canto suo, ha fissato il prezzo del centrocampista tra i 55 e i 60 milioni di euro, una cifra ancora lontana dalla proposta iniziale della Juventus.Koopmeiners, che si sta comportando da grande professionista a Bergamo, aspetta la mossa ufficiale della. La scorsa estate, l'Atalanta aveva respinto un'offerta di 48 milioni di euro del Napoli, promettendo però al giocatore una cessione in caso di una proposta congrua nel mercato successivo. Questa promessa potrebbe giocare a favore dellanelle negoziazioni.





