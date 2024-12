Miretti Genoa, come sta andando

Miretti Genoa, i numeri

Presenze: 13

Minuti: 771’

Goal: 1

Assist: 1

Miretti Juve, la posizione del club bianconero

È sempre più lontano l’amaro ricordo del rigore sbagliato contro la, nel Derby di Coppa Italia. È sempre più leggero quel fardello che, all’inizio dell’esperienza con il Genoa, sembrava irrimediabilmente troppo pesante, posato sulle spalle di Fabio. Ma talento e personalità non sono come un cumulo di foglie secche a dicembre, non basta una folata di vento ad attorcigliarle in un vortice prima di spazzarle via. Talento e personalità, se li hai, prima o poi vengono fuori.Come dicevamo, l’esperienza di Fabio Miretti al Genoa è iniziata male, come se dovesse approcciare la salita di Oropa con un salto di catena. Prima Gilardino, adesso Viera, gli hanno dato fiducia e hanno puntato su di lui oltre le difficoltà avute. Con il tecnico francese, Miretti ha cambiato ruolo, fluttuando sulla linea di trequarti per spostarsi dal centro alla posizione di ala offensiva a sinistra.Un’altra ottima prestazione, Miretti l’ha collezionata oggi contro l’Empoli. Appena entrato, al 70’, ha sfiorato un gran goal a giro. Una manciata di secondi dopo, sempre dall’inedita posizione di ala sinistra, un cross rasoterra che vale l’assist per Ekuban. Quantità e qualità: quella che ha sempre dimostrato anche alla Juventus. Continuità: quella che è mancata in bianconero e sta trovando con il Grifone.La Juventus ha mandato Miretti al Genoa in prestito secco. Il club bianconero ha assecondato la volontà del ragazzo che ha voluto provare una nuova esperienza per trovare quel minutaggio che non avrebbe avuto a Torino. A fine stagione, dunque, tornerà alla Continassa e, in estate, sarà rivalutato da Thiago Motta e dal suo staff. Il tecnico bianconero ha già dimostrato di stimarlo, se il percorso di crescita proseguirà così, non è da escludere che si possa continuare insieme. E continuare quel percorso cominciato da bambino, tra le mura di Vinovo e con la fascia da capitano al braccio.