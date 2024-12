Chi ha giocato di più finora nella Juventus

Il rischio concreto in casa, ora, è di spremere troppo chi è sostanzialmente obbligato a scendere in campo, per mancanza di alternative. Ovvero quei giocatori che, quasi involontariamente, sono diventati i "fedelissimi" di, che saranno schierati dal primo minuto anche nella sfida di questa sera contro ilIl caso più evidente è quello di, un vero insostituibile grazie alla sua duttilità, primatista assoluto di presenze finora con 1.082 minuti già all'attivo. Al secondo posto Dusan Vlahovic, che però al momento è ai box per infortunio (979'), e al terzo(958'), imprescindibile per il tecnico italo-brasiliano - che a centrocampo sembra aver trovato la quadra con lui e Khephren Thuram - così come lo era per Massimiliano Allegri.Quarto posto con 928 minuti per, mentre per quanto riguarda la difesa i bianconeri non possono fare a meno di(890') e(807'), ormai titolari inamovibili in assenza di Gleison Bremer. Grande sorpresa, oggi fermo per un affaticamento ma già a quota 759 minuti, più di quelli collezionati da(650), che questa sera tornerà ad agire da sottopunta alle spalle di Timothy Weah. E Thiago Motta, ora più che mai, incrocia le dita. Nessuno dei suoi "fedelissimi" può abbandonarlo.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui