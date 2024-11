Juventus, i giocatori più utilizzati da Thiago Motta: la top 10

Dusan Vlahovic: 1083 minuti

1083 minuti Andrea Cambiaso: 1036 minuti

1036 minuti Kenan Yildiz: 882 minuti

882 minuti Michele Di Gregorio: 869 minuti

869 minuti Pierre Kalulu: 807 minuti

807 minuti Manuel Locatelli: 780 minuti

780 minuti Federico Gatti: 761 minuti

761 minuti Nicolò Fagioli: 642 minuti

642 minuti Gleison Bremer: 637 minuti

637 minuti Nicolò Savona: 618 minuti

Con il turno infrasettimanale alle spalle, la Juventus è già pronta per un nuovo impegno in Serie A. I bianconeri affronterannoin trasferta, e l'obiettivo degli uomini disarà riscattare il 2-2 contro il, dopo il quale la Juve è scivolata al sesto posto in campionato. In occasione del match in Friuli ci saranno alcuni cambi rispetto alla formazione scesa in campo a Torino, con alcuni giocatori che riposeranno e altri che avranno una nuova chance da titolare. Ma chi sono finora