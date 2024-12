Giocatori Juventus: chi ha giocato di più in stagione

Kalulu - 1797 minuti giocati

Yildiz - 1737 minuti giocati

Vlahovic - 1722 minuti giocati

Locatelli - 1658 minuti giocati

Gatti - 1655 minuti giocati

Cambiaso - 1606 minuti giocati

Tra le difficoltà emerse inc'è stata anche quella relativa alla condizione fisica e ad una mancanza di energie, che nella parte finale del match ha costretto i bianconeri a difendersi con un blocco basso senza quasi mari riuscire a ripartire. Assolutamente normale che la Juventus possa essere "stanca" visti gli impegni e le assenze che ha avuto per tutta la prima parte di stagione. Qualcuno in particolare avrebbe bisogno di un po' di riposo per ritrovare energie. Cosa ci dice il minutaggio dei bianconeri fino ad ora.Thiago Motta ha avuto scelte obbligate - o quasi - in più ruoli. A partire ovviamente dalla difesa, dove c'è stato bisogno di "inventare"da centrale per dare un turno di riposo a Federico Gatti. Il centrocampista italiano tra l'altro è uno dei più utilizzati ma in questo caso soprattutto per scelta. Anche in attacco però c'è chi ha fatto gli straordinari comeche si è fermato solo quando ha avuto l'infortunio muscolare. Di seguito il dato sui giocatori con più minutaggio.