Juventus con problemi difensivi: da cosa dipendono

I numeri difensivi della Juventus con Bremer



I numeri difensivi della Juventus senza Bremer

Se per tutta la prima parte di stagione il grande tema da risolvere peè stata la poca produzione offensiva e le troppe partite senza segnare, da qualche settimana il punto "debole" dellasembra diventata la fragilità difensiva e i troppi goal subiti, anche con avversari che hanno faticato per tutto il campionato a segnare. Nel calo non c'è solo l'assenza di Bremer.ed ha rischiato di subire anche più di una rete contro i brianzoli, con la retroguardia bianconera che ha sofferto per praticamente tutta la partita. Non una novità però ma la conferma di un momento non facile sotto questo aspetto. Prima del Monza (secondo peggior attacco del campionato), la Juve aveva subito due goal in casa da Venezia e Bologna e uno a Lecce (peggior attacco del campionato). Trend negativo quindi in Serie A, mentre nelle Coppe è riuscita a tenere la porta imbattuta con Manchester City e Cagliari.Le difficoltà della Juventus sono legate in part ovviamentela differenza di goal subiti con o senza il brasiliano è netta e non può essere casuale.Partite giocate: 7Goal subiti: 0Partite giocate: 17 (compreso Lipsia-Juventus, con Bremer uscito sullo 0-0).Goal subiti: 17Senza Bremer, i bianconeri concedono di media un goal a partita. Ma non si può riassumere tutto sotto questo aspetto. Il problema è più ampio. Prima di tutto, era ovviamente impossibile pensare di proseguire come ad inizio stagione, con la squadra rimasta imbattuta per le prime sette gare.i, senza aver praticamente mai potuto riposare e questo incide in lucidità e brillantezza, come dimostra la prova del francese a Monza. E infine l'aspetto tattico.E i quattro attaccanti (più Koopmeiners) a Monza, hanno "spaccato" la squadra in due in molte circostanze, mettendo in difficoltà il reparto arretrato. Senza dubbio però è necessario un cambiamento se si vorrà dare continuità alla vittoria con il Monza.