I prossimi impegni della Juventus

Juventus-Fiorentina (29 dicembre)

Juventus-Milan (3 gennaio, Supercoppa)

Eventuale finale Supercoppa (6 gennaio)

Torino-Juventus (11 gennaio)

Atalanta-Juventus (14 gennaio)

Juventus-Milan (18 gennaio)

Bruges-Juventus (21 gennaio)

Napoli-Juventus (25 gennaio)

Juventus-Benfica (29 gennaio)

Archiviata la vittoria contro il Monza, laè pronta a vivere un Natale di relativa serenità, sportivamente parlando, prima di immergersi in un mese letteralmente di fuoco. L'anno solare dei bianconeri si chiuderà il 29 dicembre quando all'Allianz Stadium arriverà laper quello che, classifica alla mano, ha tutti i connotati dello spareggio con vista sulla zona Champions League. E sarà soltanto l'inizio.L'anno 2025, infatti, si aprirà con il botto per la Vecchia Signora: il 3 gennaio, a Riyad, i bianconeri sfideranno ilnella semifinale di Supercoppa italiana e, in caso di vittoria, Vlahovic e compagni torneranno in campo nel giorno dell'Epifania per la finalissima da contendere ad una tra Atalanta e Inter.Poi, sarà di nuovo tempo di sintonizzarsi sul campionato. L'11 gennaio altro appuntamento di spessore: il derby della Mole contro il, a precedere di tre giorni la sfida delicatissima sul campo della capolistaNel contesto di un calendario che non conosce tregua, il 18 gennaio la Juventus sfiderà nuovamente il, questa volta in campionato e con il favore del pubblico di casa. Settantadue ore più tardi, invece, tornerà a risuonare la musica della Champions League, con la Juve che sarà di scena martedì 21 gennaio sul campo del, con l'obiettivo di strappare il pass per i playoff e, evidentemente, per alimentare le speranze di qualificazione diretta agli ottavi.Il mese di gennaio si chiuderà poi con altre due notti di lusso: sabato 25 gennaio altra sfida da urlo al 'Maradona' contro il Napoli, mentre mercoledì 29 l'ultimo atto della prima fase della Champions: allo Stadium arriverà il Benfica. Dalla Fiorentina al Benfica. Un mese di sfide cruciali che possono valere tanto. Se non tutto.





