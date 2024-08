Perché Milik può essere un valido vice

Giocatore tecnicamente capace

Sul piede di partenza fino a qualche giorno fa, ora invece la percentuale sulla permanenza si è alzata. Arkadius Milik può davvero restare in bianconero anche per la prossima stagione. La situazione molto ingarbugliata infatti in casa Juventus sta giocando un ruolo importante nella possibile permanenza del polacco . Milik dunque può essere il vice Vlhaovic giusto, il giocatore a cui affidarsi nel momento in cui il serbo rifiaterà.La stagione passata non è stata molto semplice per il centravanti polacco. I gol sono stati pochi, la coppia Chiesa-Vlahovic non lasciava molto spazio all'ex Napoli, che ha anche accusato qualche acciacco fisico relativo agli adduttori. Eppure nel momento del bisogno Milik il suo sostegno è riuscito a darlo, soprattutto nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, con la Juventus ad un passo dal baratro. Molto probabilmente senza quella zampata il club bianconero sarebbe uscito dalla competizione.Quindi uno dei primi motivi per cui Milik può essere una valida alternativa a Vlahovic è sull'affidabilità, il sapersi comunque far trovare pronto quando serve. Nella sua esperienza in bianconero il polacco ha sempre saputo di non essere una prima scelta assoluta. Si è messo quindi a disposizione accettando il ruolo, segnando anche gol comunque importanti.In secondo luogo c'è la tecnica. Le qualità dell'ex Napoli sono note a tutti, tecnicamente parliamo di un giocatore molto valido. Non a caso infatti nel corso della sua carriera ha saputo regalare dei gol di pregevolissima fattura, sia in movimento che su calcio di punizione (vedasi la rete di Bologna). Infine c'è anche il modo di giocare di Milik, che grazie alla sua tecnica è in grado di ripulire i palloni e saperli smistare ai propri compagni di squadra. Ciò che però conterà di più per il giocatore sarà il farsi trovare pronto quando la Juventus avrà bisogno di lui, cosa che ha già dimostrato.





