Quando torna Milik?

Areksarà assente anche nella seconda giornata di campionato, dopo aver già saltato l'esordio stagionale contro il. L'attaccante polacco nche lo affligge dallo scorso giugno.Questa situazione rappresenta una preoccupazione per la, che dovrà fare a meno di uno dei suoi attaccanti di punta per ancora un po'., che è stato una pedina importante l'anno scorso nello scacchiere di Massimiliano, continua a lottare con il recupero, con i tempi di rientro che restano incerti.L'assenza prolungata di Milik non sposta molto le idee di, o cercare soluzioni alternative in attacco per affrontare le sfide che attendono la Juventus nelle prossime settimane. La speranza è che Milik possa tornare al più presto in campo, a partire già dal match con la Roma.





