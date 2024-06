Milik Juve, il comunicato dopo l'operazione

Milik Juve, i tempi di recupero

Nessun giorno di sosta, solo lavoro duro per tornare presto in campo. Arek, come mostra su Instagram, sta lavorando alla Continassa dove ha già cominciato il percorso di riabilitazione dopo l'infortunio e l'operazione al ginocchio. Immagini accompagnate dal messaggio: "Sono tornato, piccoli passi verso la giusta direzione"."In seguito all’infortunio subìto durante la gara Polonia-Ucraina di venerdì 7 giugno, questa mattina Arkadiusz Milik è stato sottoposto ad intervento di meniscectomia artroscopica selettiva del menisco mediale del ginocchio sinistro.L’intervento - per la prima volta ad un calciatore della prima squadra - è stato eseguito presso il J|Medical dal Professor Roberto Rossi ed è perfettamente riuscito.Il calciatore inizierà domani l’iter riabilitativo volto alla ripresa dell’attività agonistica".Il recupero totale dell'attaccante polacco dovrebbe avvenire entro 30 o 40 giorni dal giorno dell'operazione avvenuta il 10 giugno.