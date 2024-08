Niente da fare per Arkadiusz: l'attaccante polacco non sarà in campo per la prima partita della Juventus sotto la guida di Thiago Motta. Nonostante le speranze di un recupero in extremis, Milik rientrerà solo per la sfida contro il Verona. Domani, nella partita contro il Como, l'allenatore bianconero dovrà gestire l'esordio con una rosa ridotta: oltre a Milik, anche Fabio Miretti e Vasilije Adzic non saranno disponibili. Sul fronte del calciomercato, nessuna trattativa si è conclusa in tempo utile per aumentare il numero di convocati.Attualmente, la squadra può contare su tre portieri,pronti per essere schierati come titolari, e tre giovani che sono stati aggregati alla prima squadra fin dall'inizio della preparazione: Nicolò Savona, Jonas Rouhi e Samuel Mbangula. La situazione di Weston McKennie rimane incerta, e i restanti posti in panchina all'Allianz Stadium saranno occupati da alcuni giovani della squadra Next Gen, il cui campionato di Serie C inizierà venerdì 23 agosto contro l’Audace Cerignola.