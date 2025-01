Juventus-Milan, Andrea Cambiaso o Weston McKennie?

Poche ore al calcio d'inizio della sfida di Supercoppa Italiana a Riad tra. Una sfida importate ed il primo trofeo in palio per il tecnico della Juventus Thiago Motta. Chiaramente prima ci saranno da fare i conti con i rossoneri di Sergio Conceicao ed in caso di eventuale finale con l'Inter, ma questo è ormai noto. L'allenatore italo-brasiliano sta sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione, uno di questi riguarda il terzino sinistro.Cambiaso si è ormai lasciato alle spalle l'infortunio alla caviglia, tuttavia non è ancora nella sua miglior condizione e lo scivolone dello Stadium lo conferma. Infatti dovrebbe ottenere una maglia da titolare, nel ruolo di terzino sinistro, l'americano Weston McKennie ormai perfettamente calato nel ruolo e con l'abilità di alzarsi a centrocampo in fase di costruzione, per questo la scelta sembra pendere ancora verso Wes.





