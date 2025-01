Verso Juventus-Milan, Motta a DAZN: 'Kolo Muani può fare tutto, stiamo migliorando tanto'

AFP via Getty Images

Juventus-Milan, le parole di Motta a DAZN

Verso il big match che vedrà affrontarsi Juventus e Milan, Thiago Motta ha parlato a microfoni di DAZN. L'allenatore bianconero ha affrontato diversi temi, a cominciare dalla partita fino ai singoli come Yildiz e Cambiaso, passando anche per i nuovi arrivati Alberto Costa e Kolo Muani.'Una partita tra grandi squadre con qualità in campo, noi abbiamo recuperato bene dall’ultima e daremo il massimo per fare una grande prestazione e cercare una bella vittoria davanti al nostro pubblico'.'Sono arrivati molto bene, abbiamo parlato e si stanno preparando per poter partecipare. Alberto ha una grande prospettiva di futuro e darà in grande contributo. Per Randal stiamo aspettando delle pratiche burocratiche. Kolo Muani mi poiace molto, sono molto contento che sia arrivato e aiuterà la squadra. Può fare tutto, ha fatto anche l’esterno, la prima punta, ha giocato a due davanti: ha una grande disponibilità per aiutarci in tutto quello che ci serve'.

'L’ho visto molto bene, giocherà'.'Kenan sta migliorando tanto come tutta la squadra, con l’obiettivo di aiutare il collettivo ed essere una grande squadra. Non possiamo dimenticarci che è un ragazzo del 2005, deve continuare così e noi dobbiamo aiutarlo'.'Stiamo migliorando in continuazione, sono uscito da parecchie partite con una buona sensazione ma non sono contento dei risultati. Abbiamo fatto diverse buone partite'.Sta bene e ha recuperato, lui ha qualità e livello come tutti gli altri giocatori. Dusan ha partecipato tantissimo fino a oggi e continuerà ad aiutare la squadra'.'Perdere non ci piace mai, abbiamo fatto molto bene a tratti con il Milan, speriamo di poter migliorare ciò che abbiamo sbagliato'.





