La difesa contro il Milan è da record: la Juventus non ci era mai riuscita in Serie A

La Juventus torna a sorridere in campionato, e lo fa davanti ai suoi tifosi: i bianconeri non vincevano in casa dal derby della Mole, e dunque il successo di ieri sera è stato come un grande sospiro di sollievo, necessario. La prestazione è stata convincente da parte di tutta la squadra, che ha saputo attaccare il Milan nel modo giusto soprattutto con, autori dei gol e di due ottime partite, ma non solo. La Juve non ha quasi mai sofferto le offensive dei rossoneri, e quando l'ha fatto è stata brava a chiudere e a ripartire. Con la partita di ieri, i bianconeri hanno agguantato un record mai raggiunto prima d'ora in Serie A.

Juventus-Milan, il dato da record sulla difesa

Non era mai accaduto che la Juventus non subisse nemmeno una rete per quattro partite consecutive in. Con il 2-0 di ieri sera, invece, i bianconeri hanno dunque allungato una striscia di clean sheet che va avanti dall'anno scorso.