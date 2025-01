Juventus-Milan, Sergio Conceicao alla Rai: 'Dovevamo fare di più ma la Juventus...'

AFP via Getty Images



Juventus-Milan, parla Conceicao

Il tecnico del Milan Sergio Conceicao ha parlato ai microfoni della Rai dopo la sfida contro la Juventus. Le sue parole:"È chiaro che le partite precedenti a livello di risultati sono state positive, ma dobbiamo fare molto di più. Perché abbiamo 17 partite davanti in campionato, abbiamo Coppa Italia, in Champions già una partita mercoledì decisiva per noi. Dobbiamo guardarci allo specchio e vedere cosa vogliamo fare. Io l’ho detto a loro, altrimenti non hanno bisogno di un allenatore, perché una partita la vincono, una la perdona, l’altra la pareggiano. Non è così, per me non è così".