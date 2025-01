Non solo Leao, ecco a chi dovrà fare più attenzione la Juventus

AFP via Getty Images

Juventus-Milan è ormai alle porte e i due allenatori stanno sciogliendo gli ultimi dubbi di formazione. La Juve dovrà fare a meno di Conceicao, che non ha recuperato in tempo per la partita, e di Kolo Muani, ancora da tesserare per i problemi legati ai prestiti del PSG. Dall'altra parte anche il Milan deve fare i conti con diversi infortuni, che terranno fuori due titolari:, oltre asqualificato. Conceicao potrà però contare ancora su diversi giocatori importanti come che oggi sfiderà a distanza l'altro numero 10, Kenan Yildiz . Il portoghese, però, non sarà l'unico osservato speciale della Juve. Tra i giocatori più in forma tra i rossoneri c'è, che è stato coinvolto in 11 gol in tutte le competizioni: più di ogni altro centrocampista centrale in Serie A.