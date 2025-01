Yildiz contro Leao, i due 'diversi' numeri 10 di Juventus e Milan: si sfideranno 'faccia a faccia'

AFP or licensors

Juventus-Milan: Yildiz contro Leao



Mancheranno i due centravanti titolari, almeno dall'inizio, visto che Dusan Vlahovic partirà in panchina mentre(ex della gara), è squalificato. Ecco perché sarà ancora di più la partita di, i due numeri 10 di Juventus e Milan, chiamati a trascinare le rispettive squadre in uno dei match più importanti della stagione. In questo caso però, la sfida tra i due sarà davvero "diretta" e non solo a distanza.

Il 3 gennaio, a Riyadh, segnava Yildiz ma festeggiava alla fine Leao. Il turco, protagonista in campo con il goal del momentaneo 1-0; il rossonero invece spettatore del match, perché fuori per infortunio. Ci sarà invece all'Allianz Stadium il portoghese, che contro la Juventus ha un bilancio personale piuttosto negativo. Solo un goal fatto in 11 partite (peggio ha fatto solo con il Torino, 1 goal in 14 partite). E non ha mai segnato in casa della Juventus. Proverà a sbloccarsi oggi, per confermare l'ottimo rendimento delle ultime settimane. Dall'altra parte Yildiz, la cui crescita è continua e inesorabile. Hanno entrambi il numero più importante sulle spalle anche se lo "rappresentano" in maniera diversa. Leao devastante negli spazi, Kenan bravo anche nello stretto e in zone più centrali. Due "numeri 10" differenti, ma entrambi in grado di prendersi le responsabilità che ne consegue portare quella maglia.

Rispetto all'andata però, dove Yildiz fu anche sostituito all'intervallo, questa volta la sfida sarà ravvicinata tra i due. E questo "grazie" allo spostamento del talento bianconero, che sarà confermato sulla destra, posizione che per la prima volta ha ricoperto proprio contro il Milan in Supercoppa.e si potrebbero trovare quindi anche a giocarsela individualmente, uno contro uno. Sarebbe sicuramente uno spettacolo nello spettacolo. Senza dubbio da quella parte si potrebbe decidere Juve-Milan, con Cambiaso e Theo Hernandez a supporto dei due 10.