L'ex difensore dell'Inter Andreaè intervenuto ai microfoni di Mediaset per commentare la Supercoppa italiana che si sta disputando a Riadh. Questa sera in programma la sfida tra Juventus e Milan. Questo il pensiero di Ranocchia:"Favorita tra Juve e Milan? Io penso un po’ il Milan, perchè quando subentra un allenatore nuovo i giocatori nei primi tempi tirano fuori qualcosa in più, è come se resettino e ripartano. Conceiçao naturalmente ha avuto pochissimo tempo per preparare la partita, però il giocatore con un allenatore nuovo si ricarica automaticamente, almeno il primo periodo, poi bisogna vedere che tipo di lavoro farà nei prossimi mesi".