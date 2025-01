Juventus-Milan 2-0, le PAGELLE dei giornali: 'Riecco "Mbangullit", 'Locatelli da applausi'

AFP via Getty Images

La Juventus torna a vincere e lo fa nel migliore dei modi, dominando un Milan che non ha mai messo davvero in difficoltà i bianconeri durante la partita. È stata la gara di Samuel Mbangula, trascinatore con un gol e una prestazione che lo ha visto brillare già nel primo tempo, ma non solo. È tornato al gol Timothy Weah, che dopo l'infortunio rimediato con il Cagliari è rimasto fuori per diverse partite e ha recuperato in modo graduale, fino a ritrovare la rete. Ultimo, ma non di certo per importanza, è stato il match anche di Thiago Motta: le sue scelte (vedi Mbangula e Weah ma non solo) si sono rivelate decisive per la vittoria. Adesso ci sarà un altro test di fondamentale importanza: contro il Bruges sarà necessario non abbassare la guardia e trovare la continuità che nell'ultimo periodo è mancata.

Juventus-Milan 2-0, le pagelle dei giornali

Leggi le pagelle dei giornali per la partita tra Juventus e Milan