Juventus-Milan, l'occasione di Nico Gonzalez

Mancano poche ore al calcio d'inizio della sfida tra, l'esordio della Juventus in Supercoppa Italiana a Riyad dove nella serata di ieri l'Inter ha già sconfitto l'Atalanta di Gasperini e si è conquista il primo posto in finale. Una sfida importante perche si gioca il primo trofeo della sua carriera alla Juventus. Oggi il tecnico italo brasiliano scioglierà gli ultimi dubbi di formazione prima del calcio d'inizio previsto per le 20 italiane, 22 locali. Chi potrebbe ottenere una maglia da titolare è l'esterno argentinoSalgono nelle ultime ore le possibilità di vedere titolare nella sfida di questa sera Nico Gonzalez, potrebbe agire da esterno. A riposare potrebbe essere Francisco Conceicao, figlio del tecnico del Milan Sergio. Ultimi dubbi da sciogliere ma le sensazioni portano verso un'occasione da titolare per Nico che era subentrato bene già nelle ultime due apparizioni.





