Juventus-Milan, la MOVIOLA LIVE: Reijnders giù in area, Thuram colpisce solo il pallone

Getty Images

Laaffronta ilper la seconda volta in questo inizio di 2025, dopo il confronto diretto nella final four della Supercoppa italiana. Questa volta non si gioca a Riyadh, bensì all'Allianz Stadium di Torino, nel match valevole per la ventunesima giornata del campionato di. Ad arbitrare la sfida tra bianconeri e rossoneri saràdella sezione di Imperia. Il fischietto designato per il big match dello Stadium sarà coadiuvato dagli assistenti Brindoni e Scatragli. Il IV ufficiale sarà Bonacina, mentre al VAR sono stati designati Mazzoleni e Abisso. Di seguito andiamo ad analizzare tutti gli episodi da moviola del match.

Juventus-Milan, la MOVIOLA LIVE

fallo ai danni di Nico Gonzalez e secondo giallo tra le fila rossoneraintervento in ritardo su Weah e giallo per il centrocampista del Milan.: timide proteste del Milan per un intervento in scivolata di Thuram su Reijnders che rimane a terra. Il replay evidenzia come il francese tocchi solamente il pallone