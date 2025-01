McKennie ancora sulla trequarti o terzino? L'idea di Motta

AFP via Getty Images

Manca sempre meno alla gara tra Juventus e Milan, e i bianconeri vogliono centrare il primo successo del 2025. Per farlo sarà necessaria una grande prestazione, infatti non può bastare la buona partita giocata contro l'Atalanta: serve di più per tornare a vincere. Contro il Milan ci sarà di nuovo Cambiaso titolare, come ribadito da Motta in conferenza stampa, oltre a Di Gregorio in porta. Al momento, anchee sembra andare verso la conferma dal primo minuto, dopo una partita convincente anche contro l'Atalanta. Lo statunitense potrebbe nuovamente giocare come terzino sinistro, con Cambiaso che parte da destra al posto di Nicolò Savona. Un ruolo in cui si è calato molto bene, risultandoper Thiago Motta.