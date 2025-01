Mbangula trascina la Juve, le pagelle dei giornali: 'Mbangullit', 'Una freccia sulla sinistra'

AFP via Getty Images

Juventus-Milan, le pagelle di Mbangula

Samuel Mbangula è stato in assoluto il protagonista della vittoria della Juventus sul Milan. Il belga ha sbloccato il match con un bel gol, che lo ha premiato dopo una prestazione senza dubbio positiva. L'attaccante bianconero è stato infatti tra i più brillanti già nel primo tempo, sfiorando la rete con un tiro a giro alto di poco, e in generale accendendosi e rendendosi pericoloso nelle azioni offensive dei bianconeri. La rete è meritata, e Mbangula sta ripagando la fiducia di Thiago Motta ormai da diverse partite.

'Riecco il "Mbangullit" di fine estate. Tiri, cross e accelerazioni. Sul gol ha una fortuna meritata, poi ruba la palla sull'origine del 2-0''È in crescita il ragazzo belga, non soltanto per il gol che ha sbloccato il big match, ma per la maturità nella gestione della partita e, soprattutto, nel duello con Emerson Royal, che sovrasta. Una freccia sulla corsia di sinistra dove crea tanti grattacapi per gli avversari. È il primo bianconero a presentarsi davanti alla porta milanista con un destro insidiosissimo da fuori area che sfiora l’incrocio dei pali. Sempre di destro, di prima, infila al 15’ della ripresa Maignan grazie anche al “tocco” di Emerson che spiazza il portiere. Esce tra gli applausi dei 40 mila dello Stadium''Bravo il belga, non solo per il gol favorito dal tocco di Emerson Royal'