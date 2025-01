Juventus-Milan LIVE 2-0: RADDOPPIA WEAH! Camarda spaventa i bianconeri, in campo anche Adzic

Getty Images

Un big match in piena regola, uno scontro diretto fondamentale anche per la corsa Champions.(fischio d'inizio alle 18.00 all'Allianz Stadium) si preannuncia come una gara delicatissima per entrambe le squadre, in primis per i bianconeri chiamati a una sterzata dopo la lunga striscia di pareggi che ha aggiunto un altro tassello martedì con l'1-1 in casa dell'Atalanta. Quello odierno è già il terzo incrocio stagionale tra Madama e il Diavolo, dopo lo scialbo 0-0 dell'andata a San Siro e il successo rossonero in Supercoppa Italiana.Una vittoria sarebbe quindi importantissima per la Juve, che non potrà ancora contare su Francisco Conceicao ma ha ritrovato almeno per la panchina Dusan Vlahovic, in attesa di dare ufficialmente il benvenuto a Randal Kolo Muani e di concludere ulteriori operazioni di mercato . Ce la farà Thiago Motta a completare la missione?

Juventus-Milan: la partita LIVE

Di Gregorio

Cambiaso

Gatti

Kalulu

McKennie

Thuram

Locatelli

Yildiz

Koopmeiners

Mbangula

Nico Gonzalez