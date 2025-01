Le condizioni di Leao verso Juventus-Milan

Il primo match del 2025 della Juventus sarà contro il Milan in occasione della semifinale di Supercoppa. Sarà quindi l'occasione giusta per cominciare al meglio il nuovo anno, oltre a lottare per il primo trofeo. I bianconeri affronteranno un Milan che ha cambiato allenatore da meno di una settimana, e ci sarà la sfida in famigliaPer quanto riguarda i rossoneri, potrebbe esserci un'assenza importante in vista della sfida di domani sera.Secondo La Gazzetta dello Sport, Rafael Leao salterà la partita contro la Juventus, infattidurante la prima seduta a Riad. Il portoghese non farà probabilmente parte del match, e potrebbe andare in panchina ma con scarse chance di entrare a partita in corso.