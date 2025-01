Juventus-Milan, la formazione dei rossoneri: chi gioca senza Pulisic

Getty Images

La probabile formazione del Milan contro la Juventus

Manca sempre meno agara valida per la 21esima giornata di Serie A. Uno scontro diretto in chiave qualificazione alla prossima Champions League. I bianconeri sono avanti di tre punti in classifica ma con una partita in più della squadra di Sergio Conceicao.Nei rossoneri mancherà Pulisic, ancora out per infortunio ma rispetto alla sfida di Supercoppa il Milan avrà un Leao in più. Fuori anche Alvaro Morata perché squalificato, al suo posto giocherò Abraham. Di seguito la probabile formazione del Milan contro la Juventus.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Tomori, Gabbia, Theo; Bennacer, Fofana; Musah, Reijnders, Leao; Abraham.