Il Milan dovrà fare a meno di tre titolari: la situazione verso la Juventus

Getty Images

Juve-Milan, la situazione infortuni e squalificati

Juventus-Milan è un appuntamento fondamentale per i bianconeri, ancora alla ricerca della prima vittoria nel 2025. La Juve, infatti, ha raccolto due pareggi e una sconfitta nel nuovo anno, arrivata proprio contro i rossoneri all'esordio di Sergio Conceiçao. L'obiettivo, dunque, è invertire un trend decisamente negativo, anche se il pareggio contro l'Atalanta ha lasciato sensazioni migliori rispetto al derby della Mole. In vista del match contro il Milan, non ci saranno ben tre titolari per Conceiçao, tra infortuni e squalifiche.

I rossoneri dovranno infatti fare a meno disqualificato, oltre agli infortunati. A loro si aggiungono Loftus-Cheek e Florenzi, fuori già da diverse partite.