Dopo la sfida contro la, laconcentrerà tutte le sue energie sulla, che si disputerà in Arabia Saudita. Il prestigioso appuntamento rappresenta un’occasione importante per i bianconeri di conquistare un trofeo. Il 2 gennaio, la squadra si allenerà sul campo dell’Al Shabab FC, con una sessione programmata per le 12:30 ora locale. Successivamente, alle 14:30, Thiago Motta e un calciatore della Juventus terranno una conferenza stampa ufficiale per presentare l’incontro, fornendo aggiornamenti sulla preparazione e sulle aspettative per il match. La trasferta rappresenta un impegno cruciale per consolidare il percorso stagionale della squadra.