Orario Juventus-Milan

Dove vedere Juventus-Milan

Juventus-Milan in diretta streaming

Lasi prepara alla partita contro il, valida per la semifinale di. I bianconeri si sono qualificati alla sfida grazie al trionfo in Coppa Italia della passata stagione.è in programma venerdì 3 gennaio 2025 all'Al-Awwal Park di Riyad. Il calcio d'inizio è previsto per leJuventus-Milan verrà trasmessa in diretta e in chiaro suIl match sarà visibile in diretta streaming su Mediaset Infinity o in alternativa sul sito di Sportmediaset.