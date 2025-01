Juventus-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv e diretta streaming

AFP via Getty Images

Orario Juventus-Milan

Dove vedere Juventus-Milan

La Juventus scende in campo per la prima volta in casa nel 2025, e lo fa con l'obiettivo di trovare la prima vittoria dell'anno. I bianconeri sono infatti reduci dai due pareggi con Atalanta e Torino, e vogliono riscattare proprio la sconfitta con il Milan della Supercoppa. Appuntamento dunque all'Allianz Stadium contro i rossoneri di Conceiçao.Juventus-Milan è in programmaall'Allianz Stadium di Torino.Torino-Juventus verrà trasmessa. Gli abbonati dovranno scaricare l'app su smartphone e tablet, oppure su console di gioco come Xbox e PlayStation. In alternativa si potrà scaricare l'app su Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION Box. Il match sarà inoltre visibileper due milioni di utenti, anche senza abbonamento a DAZN.

Juventus-Milan in diretta streaming

Il match sarà visibile in diretta streaming, scaricando l'app su smartphone e tablet oppure collegandosi al sito ufficiale tramite pc o notebook.