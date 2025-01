Juventus-Milan, dirige Massa: la designazione completa

Getty Images

Chi arbitra Juventus-Milan

Si avvicina sempre di più il big match tra Juventus e Milan, in programma alle 18:00 di oggi all'Allianz Stadium. Il match è valido per la 21^ giornata di Serie A.A dirigere la sfida sarà, coadiuvato dagli assistenti Daniele Bindoni e Marco Scatragli; scelto come Quarto uomo Kevin Bonacina, mentre al Var ci sarà Paolo Silvio Mazzoleni con Rosario Abisso Avar.Sarà un match fondamentale per la Juventus, che vuole trovare la prima vittoria del 2025 e riscattare proprio la sconfitta contro il Milan, arrivata nella semifinale di Supercoppa italiana.