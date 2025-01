Juventus-Milan, le parole di Conceiçao a Mediaset

Nel pre partita del match di Supercoppa italiana tra Juventus e Milan, l'allenatore rossoneroè intervenuto ai microfoni di Mediaset per parlare della gara.'Tutti abbiamo difficoltà, l’importante è che la squadra faccia una buona partita'.'Noi guardiamo tutta la squadra, non un giocatore. Bisognerà stare attenti, Francisco è un avversario e lo voglio battere, dopo la partita sarò suo padre'.'Quale giocatore non è interessante? Tomori gioca perché è un giocatore importante per iniziare la partita, ma anche Gabbia e Pavlovic lo sono'.