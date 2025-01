Juventus-Milan, Conceiçao può partire dalla panchina

Juventus-Milan apre il 2025 per entrambe le squadre, e c'è in palio tantissimo. Innanzitutto la Juve vuole fare bene nella prima partita del nuovo anno, e soprattutto è la corsa al primo trofeo stagionale. I bianconeri vogliono invertire il trend delle ultime partite, che hanno visto tanta fatica e difficoltà a chiudere la partita, soprattutto contro la Fiorentina. In occasione della semifinale di Supercoppa, la Juventus ha recuperato, rimasti fuori contro i viola, e dunque Thiago Motta ha più soluzioni anche a partita in corso. Potrebbero esserci ancora novità in attacco rispetto all'ultimo match di campionato.Al momento Francisco Conceiçao sembrerebbe andare verso la panchina contro il Milan di suo papà Sergio. Al suo posto potrebbe tornare titolare, rimasto a riposo contro la Fiorentina e dunque pronto a tornare in campo.