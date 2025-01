Cambiaso torna titolare: a sinistra ancora McKennie? Le ultime

2025 Getty Images

Thiago Motta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Milan, e ha annunciato due titolari sicuri del big match contro i rossoneri. Tra i pali ci sarà infatti, che giocherà la sua nona partita di fila da titolare (Perin ha accusato un problema in allenamento). L'altro titolare sarà, che torna tra i titolari dopo più di un mese, dalla partita contro il Bologna in cui aveva rimediato l'infortunio alla caviglia. Il suo ritorno dal primo minuto cambia, almeno in parte, lo schieramento della difesa. A rifiatare, almeno per il momento, sembrerebbe essere Nicolò Savona, conche va verso un'altra maglia da titolare come terzino sinistro dopo un'altra buona prestazione contro l'Atalanta nell'ultimo match.