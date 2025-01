Alberto Costa convocato per Juventus-Milan: può già partire titolare?

La Juventus ha diramato l'elenco ufficiale dei convocati per il big match contro il Milan. Tra i giocatori scelti da Thiago Motta c'è anche il nuovo arrivato, pronto alla sua prima partita con la maglia bianconera. Il portoghese arrivato dal Vitória Guimarães ha già svolto le visite mediche e firmato il contratto negli scorsi giorni, e si è già allenato con il gruppo. A differenza di Kolo Muani, che non è stato ancora tesserato, sarà già a disposizione per la partita di questa sera. Il terzino classe 2003, però, partirà probabilmente dalla panchina, infatti a destra il titolare sarà nuovamente, mentre sulla sinistrava verso un'altra maglia da titolare. Non va però esclusa completamente la possibilità di un suo esordio, naturalmente a seconda di come si metterà la partita.