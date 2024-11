Mikautadze Juve, il vecchio pallino di Giuntoli



La priorità è la difesa: lo dimostra l’infermeria, lo ha reso palese Cristianonelle sue ultime uscite pubbliche. A gennaio, quando la finestra di mercato si aprirà, il club bianconero dovrà trovare il profilo giusto per rimpolpare la retroguardia. Anzi, con l’assist delle uscite, se possibile, la Juventus potrebbe anche acquistare due calciatori in difesa. Attenzione, però, a non sottovalutare il ruolo di vice Vlahovic , soprattutto se il recupero didovesse ulteriormente protrarsi.

Georges Mikautadze, giovane attaccante georgiano classe 2000, è da tempo un obiettivo di Cristiano Giuntoli. Già nell’estate del 2023 il suo nome era stato accostato alla Juventus con l’arrivo di Giuntoli a Torino, che vede in lui un prospetto interessante per il futuro del club. Attualmente, la crisi economica del Lione potrebbe favorire questo scenario: il club francese è costretto a valutare una serie di cessioni per evitare problemi finanziari e il rischio di una retrocessione d’ufficio. Di conseguenza, Mikautadze potrebbe essere ceduto, e la Juventus potrebbe approfittarne per riportare l’attaccante nel mirino e rinforzare il reparto offensivo.

Le caratteristiche



Il georgiano è una prima punta piuttosto atipica per fisico e abilità tecniche: con i suoi 1,76 metri, preferisce partire da lontano, palla al piede, sfruttando una tecnica raffinata unita a una notevole accelerazione. Destreggiandosi principalmente con il destro ma abile anche con il sinistro, è molto efficace nel dribbling e può adattarsi bene accanto a un centravanti di ruolo. Tra i suoi punti di forza spicca la facilità con cui trova la porta, anche da fuori area, rendendolo una risorsa versatile e pericolosa nel reparto offensivo.



