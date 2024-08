Mercato Juventus 2024: l'impatto a bilancio per la stagione 2024-2025

Laha effettuato un mercato da protagonista assoluta, sia per la qualità delle operazioni fatte sia per la quantità. Tra cessioni e acquisti infattiUna vera e propria rivoluzione della rosa bianconera. Per fare questo, la Juve ha sì investito ma sempre facendo attenzione ai conti e all'equilibrio finanziario. E come dimostra l'analisi fatta da Calcio e Finanza,La Juventus in entrata ha concluso 8 operazioni. Due di queste, ovverosi tratta di operazioni a titolo definitivo. In uscita invece i bianconeri hanno salutata titolo definitivo. In prestito è stato cedutomentre sono stati svincolatiLe operazioni in entrata, tra ammortamenti dei calciatori acquistati a titolo definitivo e stipendi lordi, si legge su CF, dovrebbero tradursi fino ad ora in maggiori costi per circa 86,1 milioni di euro. Le operazioni in uscita invece dovrebbero avere un impatto positivo d per circa 157 milioni di euro per il bilancio 2024/25. Questo significa chePer quanto riguarda invece solamente i cartellini dei giocatori acquistati e ceduti, il mercato della Juve si chiude con un saldo negativo intorno ai 100 milioni di euro.



