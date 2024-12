Il primo rinforzo: obiettivo titolare in difesa



La situazione Tomori

L’emergenza in casapersiste. Non si è aggravata, ma nemmeno ha permesso adi gestire la squadra con maggiore serenità. Il club bianconero ha bisogno di rinforzi, e l’urgenza si protrarrà almeno fino alla prima settimana di gennaio. Questo non per mancanza di volontà da parte di Cristiano, ma perché la ricerca del profilo ideale richiede tempo e precisione. Lanon cerca semplicemente un giocatore per tamponare la situazione attuale, ma un investimento per il futuro, capace di garantire solidità nel lungo termine.Il primo rinforzo della sessione invernale sarà in difesa, dove la Juventus punta a un profilo che possa inserirsi subito come titolare nello schieramento di Thiago Motta. Tra i nomi principali sul tavolo c’è quello di Da, difensore del Feyenoord. Tuttavia, le trattative non saranno semplici: il club olandese vuole monetizzare al massimo e si oppone a formule come il prestito oneroso, che invece rappresenta la soluzione preferita dai bianconeri.In alternativa, lasegue da vicinodel Benfica, ma anche in questo caso ci sono ostacoli significativi. Il club portoghese è disposto a cedere il giovane difensore solo a titolo definitivo o con un riscatto particolarmente elevato. Le manovre di Jorge Mendes, agente del giocatore, potrebbero rivelarsi decisive per sbloccare la trattativa.Un’altra opzione che ha preso piede nelle ultime ore è quella di Fikayo Tomori, difensore del Milan. Tuttavia, la pista appare complessa: i rossoneri difficilmente accetteranno condizioni favorevoli alla Juventus, soprattutto alla luce dell’affare Kalulu, che ha già alimentato qualche tensione tra le due società.