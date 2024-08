La situazione Koopmeiners



La situazione Nico Gonzalez



La situazione Kalulu

Non è stata una di quelle giornate da ricordi indelebili, ma è stato uno di quei giorni in cui il mercato finalmente prende una direzione dopo ore e ore d'attesa. Eccoci qui, allo svincolo decisivo - sì, lo diciamo da tempo - dell'estate bianconera. Stavolta la direzione è chiara e soprattutto non si può assolutamente sbagliare. Si parte da, ma si arriva pure aLa notizia rilanciata ieri da Fabrizio Romano trova naturalmente conferme:, bonus inclusi, è il rilancio che tutte le parti attendevano per chiudere definitivamente questa storia, per dare il via libera a Teun di piazzarsi in un van e arrivare finalmente a Torino. Koop aspetta oggi il via libera definitivo per raggiungere Torino ed effettuare le visite mediche.Il regalo della serata arriva in realtà da, pronto a firmare per la. Visite mediche nelle prossime ore e giocatore finalmente convinto dal progetto viola (si aspettava anche la definizione di Pinamonti al Genoa). Una situazione che alla Juve attendevano esattamente con la stessa ansia fiorentina. Del resto, l'arrivo di Gud sblocca. Manca l'ultimo okay di Commisso, ma gli accordi ci sono tutti.E Kalulu? Eh,. Ieri contatto telefonico tra il giocatore e Thiago Motta, che prova a convincerlo della bontà del progetto bianconero. In realtà i dubbi del ragazzo sono legati alla formula: non convince il prestito, partirebbe più volentieri a titolo definitivo con un orizzonte chiaro davanti. Si sbloccherà anche questa? Staremo a vedere.





