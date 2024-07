Juventus, Mckennie torna ad allenarsi

Mentre la Juventus è in ritiro in Germania e ci rimarrà ancora per qualche giorno, chi tornerà a Torino per iniziare la preparazione insieme agli altri che non sono partiti è Weston Mckennie.Mckennie, riferisce la Gazzetta dello Sport, è atteso quest'oggi al J Medical per svolgere le visite mediche di rito prima di iniziare la stagione. Il centrocampista statunitense aveva avuto qualche giorno in più di vacanza rispetto al connazionale, Weah, dopo gli impegni in Copa America perché non rientra nel progetto e si cercherà una soluzione per cederlo.