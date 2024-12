Un pomeriggio speciale all'insegna della solidarietà e della condivisione quello vissuto oggi all'Oratorio Salesiano San Paolo di Torino, dove Weston, centrocampista della Juventus, è stato protagonista di un'iniziativa benefica promossa dalla rete di Salesiani per il sociale. L'evento, che ha coinvolto i ragazzi accolti nelle opere salesiane di San Luigi e San Paolo, è stato un momento di gioia e speranza per tante giovani vite., noto non solo per il suo talento calcistico ma anche per il suo impegno sociale attraverso la sua fondazione "", ha sostenuto le attività educative e di accoglienza dei Salesiani, portando regali per tutti i ragazzi presenti. Il gesto concreto ha voluto testimoniare la vicinanza alle necessità di chi vive in contesti difficili e confermare il valore di iniziative che uniscono sport, solidarietà e inclusione.Valentina Bellis, vicepresidente nazionale di Salesiani per il sociale, ha commentato: "Questa giornata rappresenta un esempio straordinario di come si possano costruire ponti di solidarietà attraverso gesti concreti. La presenza di un campione come Weston McKennie non è solo un regalo per i nostri ragazzi, ma un segno che oggi, più che mai, è urgente fare la differenza. Ringraziamo McKennie e la sua fondazione per aver scelto di sostenere il nostro impegno quotidiano nel rispondere alle difficoltà che tanti minori affrontano oggi in Italia, promuovendo educazione, accoglienza e inclusione come strade fondamentali per il loro futuro."