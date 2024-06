Juventus-Mckennie, lo scenario dopo la trattativa saltata

"Tutto è bene quel che finisce bene",Non sarà però Weston Mckennie ad unirsi agli inglesi maqueste le novità arrivate nella giornata di ieri dopo che i due club hanno continuato a dialogare per cercare di superare gli ostacoli. E l'ostacolo in particolare era il centrocampista texano, le cui richieste avevano bloccato momentaneamente l'operazione.Nei prossimi giorni lacosì come tra Iling Junior e gli inglesi. Poi, una volta arrivata la fumata bianca per il brasiliano, ci sarà da capire il futuro di Mckennie.in sostanza un "incentivo all'esodo" in cambio del suo addio in questo momento anziché il prossimo anno, alla scadenza di contratto. Questo, oltre alle alte richieste d'ingaggio, ha costretto Juventus ed Aston Villa a cambiare i termini dell'accordo inserendo Barrenechea nell'operazione.Probabile che in casa Juve non abbiano gradito particolarmente le richieste del giocatore.Lo era a prescindere da quanto successo negli ultimi giorni visto che nei dialoghi tra il suo entourage e la Juve per il rinnovo del contratto non si era arrivati ad un accordo, anzi.Il contratto del classe 1998 scade nel 2025, un aspetto che per ovvie ragioni lo allontana dalla Juve, che vuole evitare di perderlo a zero. A maggior ragione adesso dopo le difficoltà emerse - e che la Juve sta superando - nella trattativa per Douglas Luiz. Difficile in queste condizioni proseguire insieme; entrambe le parti cercheranno una soluzione per dirsi addio.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.