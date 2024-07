L'esperto di finanza Leonardo, attraverso il proprio profilo X, analizza la maxi operazione tra Juventus e Aston Villa:"Entrambi i lati dell'operazione (DL in, Iling e Barre out), producono i loro effetti nell'esercizio finanziario iniziato oggi. (Il primo è a libro già al 30.6.24, ma ovviamente non genera ammortamenti). Quindi, a febbraio, il Club potrà dirimere il dubbio fra le due impostazioni: A)DL ammortizzato 10 ml/anno e plusvalenza circa 17 sui due giovani. B)DL ammortizzato poco meno di 6 ml e no plusvalenza".Nel proprio comunicato ufficiale, laha specificato che, pur ritenendo corrette le proprie valutazioni, si riserva di sciogliere il nodo sulle permute e dunque sulle plusvalenze, nel cotesto della semestrale di febbraio 2025:"Si segnala inoltre che, alla luce delle incertezze interpretative circa l’applicazione dello IAS 38 che regola la materia, la Società - in applicazione delle proprie procedure interne - ha effettuato analisi preliminari per verificare la ricorrenza dei due requisiti (sostanza commerciale e attendibile misurazione del fair value) necessari per la contabilizzazione delle operazioni al fair value (e, quindi, con rilevazione degli impatti positivi a conto economico menzionati sopra) anche nel caso in cui le operazioni fossero, ipoteticamente, qualificabili come permute di attività immateriali ai sensi dello IAS 38 (e non operazioni separate e distinte). Tali analisi preliminari, svolte anche con il supporto di advisor esterni, confermano allo stato attuale la sussistenza dei due requisiti richiesti. Diversamente, nell’ipotesi in cui le operazioni fossero considerate permute e laddove anche solo uno dei suddetti requisiti non fosse ritenuto soddisfatto, le operazioni non potrebbero essere rilevate al fair value. Si precisa che le valutazioni finali circa la rilevazione contabile delle operazioni saranno compiute ai fini della preparazione della Relazione Semestrale al 31 dicembre 2024, la cui approvazione è prevista nel mese di febbraio 2025, nella quale sarà fornita una compiuta informativa, cui si rinvia per maggiori informazioni".