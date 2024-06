Le parole di Mattiaa Akos Podcast:– Quest’anno senza coppe ho giocato meno partite. Ma la mia è stata una scelta ponderata. Ho giocato tantissime partite al Genoa e il Genoa è parte della mia vita, la storia del Genoa rimarrà per sempre, sono stato capitano, ho dato tutto me stesso a livello sportivo e emotivo. Il peso delle partite e la pressione della Juve, credo ci sia dopamina dentro. Hanno un peso diverso, giocare meno partite ma in Champions League, finali… stimolante in una maniera incredibile. Per questo ho rinnovato con la Juve quando ero in scadenza, mi dà stimoli incredibili e mi responsabilizza. Poi non so cosa succederà nei prossimi anni. L’anno scorso ho fatto 19 partite e per un secondo sono tante.