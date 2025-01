Juve, il classe 2009 Mateo Santa Maria è il rinforzo per le giovanili

Getty Images

Il calciomercato della Juventus passa anche dal settore giovanile, così come l'intero progetto bianconero. In questa stagione, anche a causa degli infortuni, ha esordito in Prima squadra dalla Primavera l'attaccante, e in generale giocatori comehanno collezionato diverse presenze dopo aver giocato gran parte della scorsa annata con la Next Gen. Come anticipato, però, anche il mercato passa da qui: secondo quanto riportato da Matteo Moretto, il nuovo rinforzo per le giovanili della Juventus sarebbe l'attaccante. Classe 2009, attualmente gioca nel settore giovanile dele ha vissuto in Italia per un periodo, ma ha origini brasiliane e argentine, rispettivamente per il padre e la madre.